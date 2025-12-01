Umerov, 'progressi significativi, ma questioni da approfondire'

ROMA, 01 DIC - "Due giorni molto produttivi negli Stati Uniti, abbiamo trascorso molte ore in riunioni e negoziati" e "siamo riusciti a compiere progressi significativi, anche se alcune questioni richiedono un ulteriore approfondimento". Lo ha scritto su X il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, dopo aver affermato di aver riferito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dell'avanzamento dei colloqui in Florida con la controparte statunitense. "Siamo grati alla parte statunitense per l'approccio costruttivo e collaborativo. Abbiamo concordato di mantenere contatti costanti e stretti nel proseguimento di questo processo", ha aggiunto Umerov, specificando che "stiamo preparando una relazione completa che presenteremo di persona al presidente nel corso di un incontro in Europa, dove ci stiamo recando insieme al gruppo negoziale".