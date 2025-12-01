Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Umerov, 'progressi significativi, ma questioni da approfondire'

AA

ROMA, 01 DIC - "Due giorni molto produttivi negli Stati Uniti, abbiamo trascorso molte ore in riunioni e negoziati" e "siamo riusciti a compiere progressi significativi, anche se alcune questioni richiedono un ulteriore approfondimento". Lo ha scritto su X il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, dopo aver affermato di aver riferito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dell'avanzamento dei colloqui in Florida con la controparte statunitense. "Siamo grati alla parte statunitense per l'approccio costruttivo e collaborativo. Abbiamo concordato di mantenere contatti costanti e stretti nel proseguimento di questo processo", ha aggiunto Umerov, specificando che "stiamo preparando una relazione completa che presenteremo di persona al presidente nel corso di un incontro in Europa, dove ci stiamo recando insieme al gruppo negoziale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario