Umerov, 'a Ginevra iniziato incontro con Witkoff, Kushner e team Usa'

ROMA, 26 FEB - "Oggi a Ginevra continuiamo il nostro lavoro nell'ambito del processo negoziale. È iniziato un incontro bilaterale con la delegazione americana, con Steve Witkoff e Jared Kushner". Lo scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. "Da parte ucraina, oggi si uniscono a me nella delegazione Davyd Arakhamia, Oleksii Sobolev e Daryna Marchak. Insieme al team economico del governo, lavoreremo a fondo sul pacchetto di prosperità: meccanismi di sostegno economico e di ripresa dell'Ucraina, strumenti per attrarre investimenti e quadri per la cooperazione a lungo termine. Inoltre, insieme a Davyd, discuteremo i preparativi per il prossimo round di negoziati trilaterali con la parte russa: è necessario sincronizzare le posizioni prima di questa fase", ha sottolineato. "Una questione importante è il percorso umanitario e la questione dei possibili scambi. Ci aspettiamo risultati concreti per quanto riguarda il rientro dei nostri cittadini. Ci concentriamo su soluzioni pratiche. Vi informeremo sui risultati al termine dell'incontro", conclude il messaggio.