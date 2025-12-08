Ultradestra Israele indossa spille con cappio per pena di morte

ROMA, 08 DIC - I parlamentari del partito di ultradestra israeliano Otzma Yehudit, del quale è leader il ministro estremista Itamar Ben Gvir, hanno indossato spille dorate a forma di cappio durante una riunione di commissione sul controverso disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi. Le spille ricordano i distintivi con nastro giallo indossati per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla morte degli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre 2023. Una dichiarazione dell'ufficio di Ben Gvir afferma che le spille a forma di cappio intendono simboleggiare "l'impegno dei parlamentari a chiedere la pena di morte per i terroristi" e inviare "un messaggio chiaro che i terroristi meritano di morire", riporta il Times of Israel. La riunione del Comitato per la Sicurezza Nazionale deve deliberare sul disegno di legge, approvato in prima lettura il mese scorso e oggetto di successive modifiche. Nella sua forma attuale pone diverse difficoltà costituzionali, secondo il consulente legale del comitato. Nell'udienza sul disegno di legge, che ha incontrato la ferma opposizione di tutti i gruppi israeliani per i diritti umani, Ben Gvir afferma che il cappio è solo "una delle opzioni attraverso le quali applicheremo la pena di morte per i terroristi". "Certo, c'è l'opzione della forca, della sedia elettrica e anche l'opzione dell'eutanasia", ha affermato. Ben Gvir si è poi dichiarato orgoglioso delle condizioni sempre più disastrose dei prigionieri palestinesi sotto la sua supervisione, alla luce dell'aumento dei decessi. "Stamattina ho visto che è stato pubblicato che sotto Itamar Ben Gvir sono morti 110 terroristi. Hanno detto che non si è mai verificato nulla di simile dalla fondazione dello Stato", ha affermato, negando che il servizio carcerario abbia avuto un ruolo nelle morti: "Sono arrivati ;;malati o sono morti a causa di varie ferite".