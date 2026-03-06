Ultracentenaria maltrattata in una Rsa, arrestato un operatore

MELITO PORTO SALVO, 06 MAR - Una donna ultracentenaria, sarebbe stata ripetutamente maltrattata e umiliata all'interno della struttura assistenziale dove era ricoverata. Per questo i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) hanno dato esecuzione a un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di un operatore socio-sanitario in servizio in una Rsa, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura al termine di una attività investigativa condotta dai militari Compagnia carabinieri di Melito Porto Salvo. Nell'ambito della stessa indagine, altre cinque persone, tra operatori socio-sanitari e infermieri professionali, sono state denunciate in stato di libertà perché ritenute responsabili dei reati di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci. L'indagine ha preso avvio nel settembre scorso, quando una delle figlie dell'anziana si è rivolta ai carabinieri dopo aver notato lividi sospetti sul corpo della madre e aver percepito in lei un atteggiamento di paura e reticenza durante le visite in struttura. Attraverso accertamenti tradizionali e attività tecniche, i carabinieri avrebbero accertato una serie di condotte vessatorie e degradanti che la vittima sarebbe stata costretta a subire. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli episodi si sarebbero verificati soprattutto durante i momenti di assistenza quotidiana, come le operazioni di igiene personale e cambio del pannolone, quando l'anziana era affidata alle cure degli operatori. L'indagato avrebbe posto in essere offese, aggressioni verbali e fisiche, umiliazioni e soprusi, arrivando in alcune circostanze ad augurare la morte alla paziente o a compiere gesti particolarmente mortificanti. Dalle indagini sarebbero emersi anche comportamenti negligenti da parte di alcuni operatori, come il mancato cambio del pannolone, talvolta semplicemente lanciato sul letto senza provvedere alla sostituzione, o l'invito rivolto all'anziana ad arrangiarsi autonomamente.