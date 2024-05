Ultrà del Genoa devastano club della Sampdoria

GENOVA, 06 MAG - Le violenze tra tifosi di calcio a Genova sono andate avanti nella notte dopo l'assalto di un centinaio di ultras della Sampdoria contro un gruppo di genoani che guardava la partita in un club di piazza Alimonda. Un gruppo di ultrà del Genoa, probabilmente tornato da Milano dopo il match col Milan, ha organizzato una rappresaglia devastando la sede degli Ultras Tito Cucchiaroni in passo Ponte Carrega a Genova Staglieno in quel momento vuota. Sono intervenuti sul posto polizia, digos, carabinieri e i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme dopo che era stata bruciata una bandiera della Sampdoria. Secondo una prima ricostruzione, l'assalto ai genoani sarebbe scaturito perché durante la partita a Marassi con la Reggiana si era diffusa la voce di un tifoso della Samp aggredito dai rivali. Indagini in corso per individuare gli autori.