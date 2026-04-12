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Ultimo sondaggio pre-voto, 'Magyar in vantaggio al 55%, Orban al 38%'

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BUDAPEST, 12 APR - L'opposizione di Tisza guidata da Peter Magyar in vantaggio con il 55% dei consensi, contro il 38% del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio d'opinione condotto ieri dall'istituto Centro 21 alla vigilia del voto in Ungheria e diffuso dalla testata Telex subito dopo la chiusura delle urne.

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