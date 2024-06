Ultimo saluto a Thomas, al funerale anche don Coluccia

ROSCIANO, 28 GIU - Alle 17 il feretro di Thomas Christopher Luciani ha fatto il suo ingresso nella chiesa dell'Assunzione della B. V. Maria di Rosciano in provincia di Pescara dove c'è stato l'ultimo saluto al 17enne accoltellato mortalmente domenica scorsa nel parco Robert Baden Powell di Pescara. Tra i presenti alle esequie anche don Antonio Coluccia il prete coraggio di San Basilio di Roma che vive sotto scorta. Presenti diverse centinaia di persone, la maggior parte all'esterno della chiesa gremita. Alla cerimonia funebre presenti fra gli altri il presidente della Regione Marco Marsilio, il prefetto di Pescara Flavio Ferdani, il Questore di Pescara Carlo Solìmene, il sindaco di Rosciano Simone Palozzo. Presenti tanti amici di Thomas in lacrime e con una maglietta in ricordo del loro amico.