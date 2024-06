Ultimo eroe della Raf incontra figlia della bimba che lo salvò

Nel '45 una bimba italiana gli salvò la vita e ora un ex aviatore irlandese la cerca, per ringraziarla. A pubblicare l'appello di John Allman Hemingway sono i quotidiani ferraresi perché è nella pianura emiliano-romagnola che accadde l'episodio durante gli ultimi sussulti della Seconda Guerra Mondiale. Era il 23 aprile del 1945 quando Hemingway, aviatore della Royal Air Force, decollò con il proprio velivolo (uno Spitfire Mk IX) da Ravenna. L'obiettivo era una colonna corazzata tedesca che si trovava dalle parti di Ferrara. Durante il sorvolo, però, il caccia venne colpito dalla contraerea, costringendo il pilota a compiere un atterraggio di emergenza. Hemingway stava per essere fatto prigioniero dai tedeschi, ma ciò non avvenne. Una famiglia di Copparo (Ferrara) intervenne in suo soccorso e lo nascose con l'aiuto della resistenza. +++ FACEBOOK/COMUNE DI COPPARO +++ NPK +++