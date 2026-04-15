Ultime ore di pioggia, da domani una 'quasi estate'

ROMA, 15 APR - E' agli sgoccioli la fase di tempo instabile che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Italia. Da domani, infatti, si profila un periodo nettamente più caldo e soleggiato, con temperature di 6-7 gradi in più della media, una 'quasi-estate'. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che spiega come nelle prossime ore bisogni fare attenzione agli ultimi fenomeni residui. "Assisteremo a piogge e temporali dal sapore tipicamente primaverile: fenomeni variabili, incerti, a tratti forti e subito dopo deboli". Da questo contesto intermedio e turbolento, a partire da giovedì, aggiunge Tedici, "passeremo rapidamente a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. I termometri subiranno un'impennata clamorosa: entro venerdì le temperature massime aumenteranno addirittura di 10 gradi. Registreremo valori termici ben al di sopra della media del periodo, assestandoci sui 6-7°C oltre la norma di aprile. Almeno fino al weekend, la sensazione diffusa sarà quella di trovarsi a fine maggio o inizio giugno, regalandoci un clima decisamente molto gradevole da Nord a Sud". L'unica, piccola insidia del fine settimana potrebbe essere rappresentata da una perturbazione in transito a latitudini settentrionali (tra Germania e Polonia): pur essendo molto lontana, la coda di questo fronte dovrebbe riuscire a lambire il nostro Paese, portando un po' di instabilità tra sabato sera e domenica pomeriggio sul Triveneto e sulla fascia appenninica settentrionale. Si tratterà, al più, di qualche acquazzone isolato. Nel dettaglio: Mercoledì 15. Al Nord: tra piovaschi e generose schiarite soleggiate. Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità, maltempo sulla Calabria ionica. Giovedì 16. Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio. Venerdì 17. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole, caldo. Al Sud: più sole e caldo. Tendenza: prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo, qualche acquazzone domenica al Nord.