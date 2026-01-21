Giornale di Brescia
Ultime 24 ore di forte maltempo sulla Calabria ionica, Sicilia e Sardegna

ROMA, 21 GEN - Ultime 24 ore di forte maltempo sulla Calabria ionica, Sicilia e Sardegna, con forti mareggiate, onde di 10 metri, nubifragi e venti oltre i 120 km/h. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - il maltempo si accanirà ancora contro la Calabria ionica con onde di 7-8 metri e piogge oltre i 70 mm; il vento soffierà fino a 80 km/h, con raffiche superiori in montagna dove nevicherà in modo abbondante oltre i 1000-1200 metri". Situazione in attenuazione in Sicilia e Sardegna dove sono previste precipitazioni moderate (fino a 30 mm) mentre le raffiche di vento interesseranno la Sicilia orientale e meridionale e i settori sud ed est della Sardegna. Qualche rovescio forte colpirà invece anche la Basilicata e il Salento. Da domani il maltempo dal Sud si trasferirà gradualmente al Nord e venerdì una perturbazione atlantica porterà nevicate dalle Alpi fino in pianura aprendo una lunga fase invernale instabile con tante neve sull'arco alpino e piogge frequenti soprattutto sul fianco tirrenico. Nel dettaglio: - Mercoledì 21. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi. Al Sud: ancora maltempo, soprattutto su Calabria e Basilicata ioniche. Neve a 1000 metri. - Giovedì 22. Al Nord: nuvoloso con peggioramento serale. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: piogge sulle coste tirreniche. - Venerdì 23. Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso. Tendenza: ondata di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.

