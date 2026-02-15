UilPa, detenuta si impicca nel carcere della Giudecca

VENEZIA, 15 FEB - Una detenuta italiana di 32 anni si è tolta la vita impiccandosi la notte scorsa nella sua cella del carcere di Venezia La Giudecca. Soccorsa ancora in vita, è stata trasportata in ospedale da personale del 118 intervenuto, ma è deceduta poco dopo. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario della UilPa Polizia Penitenziaria. "È l'ottava morte autoinferta - sottolinea De Fazio - dietro le sbarre dall'inizio dell'anno, in un sistema penitenziario che oltre alla libertà, evidentemente, toglie ogni speranza". Il sindacalista segnala inoltre "disordini e tensioni" alla Casa Circondariale di Busto Arsizio "dove la situazione è rientrata grazie all'opera della Polizia penitenziaria intervenuta con agenti richiamati mentre erano fuori servizio". Per De Fazio "urge una svolta. Fra tutti i decreti sicurezza, di cui ormai si è perso il conto, serve un vero decreto carceri, non come quello in buona parte bocciato dalla Consulta, per deflazionare la densità detentiva, potenziare concretamente gli organici della Polizia penitenziaria, garantire l'assistenza sanitaria, ammodernare le strutture e avviare riforme complessive".