Ufficio Netanyahu, 'serve più tempo per ritirarci dal Libano'

TEL AVIV, 24 GEN - L'ufficio del premier Benyamin Netanyahu rende noto che il ritiro dell'Idf dal sud del Libano, che secondo l'accordo di cessate il fuoco dovrebbe avvenire entro 60 giorni, potrebbe richiedere più tempo. "Il ritiro dipende dai tempi impiegati dall'esercito libanese per schierarsi nella parte meridionale del Libano e applicare l'accordo in modo completo ed efficace, incluso il ritiro di Hezbollah oltre il fiume Litani. Tutto questo avverrà in stretta collaborazione con gli Usa". La nota sottolinea che Israele non metterà a rischio i suoi cittadini (nel nord) e che l'obiettivo è dare ai residenti la sicurezza per tornare a casa.