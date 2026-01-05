Ue, 'sulla Groenlandia si rispetti principio dell'integrità territoriale'

BRUXELLES, 05 GEN - "Abbiamo già sentito le parole di Donald Trump sulla Groenlandia, l'Ue continua a difendere i principi della sovranità e dell'integrità territoriale, come previsto dalla Carta dell'Onu, e allo stesso tempo continua a esprimere solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea, precisando che la Danimarca è alleata degli Usa attraverso la Nato e che questo rappresenta una "grande differenza" rispetto al Venezuela.