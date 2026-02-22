Ue, 'sui dazi chiediamo chiarezza, gli Usa rispettino gli accordi'

Giornale di Brescia
BRUXELLES, 22 FEB - "La Commissione europea chiede piena chiarezza sulle misure che gli Stati Uniti intendono adottare a seguito della recente sentenza della Corte suprema. La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi commerciali e investimenti transatlantici 'equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi', come concordato da entrambe le parti nella dichiarazione congiunta Ue-Usa. Un accordo è un accordo. In qualità di principale partner commerciale degli Stati Uniti, l'Ue si aspetta che gli Usa onorino gli impegni". E' quanto si legge in una dichiarazione della Commissione Ue.

