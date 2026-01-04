Giornale di Brescia
Ue senza Orban, rispettare la volontà del popolo venezuelano

BRUXELLES, 04 GEN - Ventisei Stati membri dell'Unione europea, tutti tranne l'Ungheria, chiedono calma e moderazione nella crisi venezuelana e ribadiscono che "il rispetto della volontà del popolo venezuelano resta l'unica via per ripristinare la democrazia e risolvere la crisi". Nel testo condiviso si "invita alla calma e alla moderazione da parte di tutti gli attori, per evitare un'escalation e garantire una soluzione pacifica della crisi". E si ricorda che "in ogni circostanza devono essere rispettati i principi del diritto internazionale" della Carta Onu, dove i membri del Consiglio di Sicurezza "hanno una responsabilità particolare".

BRUXELLES

