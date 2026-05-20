Ue, 'se Usa non rispettano il 15% sull'acciaio possibile stop a intesa'

STRASBURGO, 20 MAG - La scadenza dell'accordo sui dazi al 15% con gli Usa è prevista per il 31 dicembre del 2029 ma la Commissione potrà sospendere le preferenze tariffarie se, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'Ue. E' quanto prevede l'intesa raggiunta nella notte tra Consiglio, Commissione e Parlamento sull'accordo di Turnberry. La Commissione, si prevede inoltre, potrà sospendere le preferenze tariffarie qualora gli Usa non dovessero rispondere alle preoccupazioni dell'Ue in merito al trattamento tariffario del suo export.