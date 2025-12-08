Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue, Reich? Anche parole folli sono libertà espressione

AA

BRUXELLES, 08 DIC - "Anche le dichiarazioni folli fanno parte della libertà di espressione". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel briefing con la stampa in merito alle dichiarazioni che hanno equiparato l'Ue al Terzo Reich. "Dsa e Dma si applicano allo stesso modo a tutte le piattaforme online dell'Ue", ha detto poi il portavoce Thomas Regnier in merito alle parole di JD Vance secondo cui la multa a X è un attacco al popolo americano. "E' molto importante tenere a mente ora, riguardo alle dichiarazioni folli", che "ci vogliono una o due frasi per polarizzare il mondo. Ci vogliono una o due frasi per creare escalation".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario