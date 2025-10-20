Ue, 'pieno coordinamento con Roma su dazi Usa sulla pasta'
BRUXELLES, 20 OTT - "La Commissione europea lavora in stretto coordinamento con il governo italiano" sul dossier dei possibili dazi Usa sulla pasta. Lo ha confermato un portavoce dell'esecutivo Ue interpellato sulle polemiche nate dal video dell'attivista Maga Lynne Patton rilanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel quale si si sosteneva che la premier Giorgia Meloni intende siglare accordi commerciali con Washington senza passare da Bruxelles.
