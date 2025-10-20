Giornale di Brescia
Ue, 'pieno coordinamento con Roma su dazi Usa sulla pasta'

epa12457655 European Commission President Ursula von der Leyen attends a press statement on the Pact for the Mediterranean following the weekly EU Commissioners College meeting in Brussels, Belgium, 16 October 2025. The European Commission and the High Representative set out a new strategy to strengthen EU relations with its Southern Mediterranean partners, to boost political, economic, and security cooperation, focusing on sustainable growth, border control, climate action, and reducing irregular migration across the Mediterranean. EPA/OLIVIER HOSLET
BRUXELLES, 20 OTT - "La Commissione europea lavora in stretto coordinamento con il governo italiano" sul dossier dei possibili dazi Usa sulla pasta. Lo ha confermato un portavoce dell'esecutivo Ue interpellato sulle polemiche nate dal video dell'attivista Maga Lynne Patton rilanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel quale si si sosteneva che la premier Giorgia Meloni intende siglare accordi commerciali con Washington senza passare da Bruxelles.

BRUXELLES

