Ue, 'per Ungheria e Slovacchia in arrivo greggio dalla Croazia'

BRUXELLES, 25 FEB - "La Croazia ha confermato che greggio non russo viene trasportato attraverso l'oleodotto Adria verso l'Ungheria e la Slovacchia. Ulteriori carichi di petrolio non russo sono in arrivo al terminal petrolifero croato. Ciò garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento in Ungheria e Slovacchia". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, dopo la riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio convocato questa mattina per discutere dell'interruzione delle forniture di greggio russo dall'oleodotto Druzhba, danneggiato dai bombardamenti. "In questa fase non sussiste alcun rischio immediato per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ue: sia l'Ungheria che la Slovacchia dispongono di riserve di petrolio", ha ribadito la portavoce, precisando che la Commissione Ue "continuerà a monitorare la situazione della sicurezza e dell'approvvigionamento".