Ue, 'non saremo un membro del Board of Peace di Trump'

BRUXELLES, 16 FEB - "La commissaria Ue Dubravka Suica andrà a Washington alla presentazione del Board of Peace di Donald Trump per la parte dedicata a Gaza, ma voglio sottolineare che l'Ue non diventerà un membro di questo board". Lo ha detto Guillaume Mercier, uno dei portavoce capo della Commissione europea parlando alla stampa a Bruxelles.

BRUXELLES

