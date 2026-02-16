Ue, 'non saremo un membro del Board of Peace di Trump'
AA
BRUXELLES, 16 FEB - "La commissaria Ue Dubravka Suica andrà a Washington alla presentazione del Board of Peace di Donald Trump per la parte dedicata a Gaza, ma voglio sottolineare che l'Ue non diventerà un membro di questo board". Lo ha detto Guillaume Mercier, uno dei portavoce capo della Commissione europea parlando alla stampa a Bruxelles.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti