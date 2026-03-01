Ue, 'morte di Khamenei è decisiva, ora si apre strada per un Iran diverso'

BRUXELLES, 01 MAR - "La morte di Ali Khamenei è un momento decisivo nella storia dell'Iran. Ciò che accadrà in seguito è incerto. Ma ora si apre una strada verso un Iran diverso, un Iran che il suo popolo potrebbe plasmare con maggiore libertà". E' quanto scrive su X l'Alta Rappresentante Ue, Kaja Kallas. "Sono in contatto con i partner, compresi quelli nella regione che subiscono il peso delle azioni militari iraniane, per individuare misure concrete per la de-escalation", spiega Kallas.