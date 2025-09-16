Ue, 'l'offensiva a Gaza City porterà più distruzione e morti'
epa12380217 Palestinians inspect the rubble of the Al-Ghafari residential tower after it was hit by an Israeli airstrike in Gaza City, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/HAITHAM IMAD
AA
BRUXELLES, 16 SET - "L'Ue ha costantemente esortato Israele a non intensificare la sua operazione a Gaza City. L'intervento militare porterà a più distruzione, più morti e più sfollamenti" della popolazione "e siamo stati chiari sul fatto che questo aggraverà anche la situazione umanitaria già catastrofica e metterà anche in pericolo la vita degli ostaggi. E' giunto il momento di interrompere il ciclo di violenza, di distruzione e di sofferenza e questo deve finire ora". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso dell'incontro con la stampa.
