Ue lavora a prestito ponte per Kiev, più tempo per uso degli asset
AA
BRUXELLES, 19 DIC - Dopo quattro ore di dibattito, a quanto si apprende, i leader europei si starebbero orientando per erogare un prestito ponte all'Ucraina visto che, per definire l'uso degli asset russi, serve maggior tempo, Si tratterebbe, si apprende ancora, di un prestito congiunto per soddisfare le esigenze finanziarie immediate dell'Ucraina. Per erogarlo serve l'unanimità dei 27, quorum che al momento sembra percorribile.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti