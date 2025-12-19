Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue lavora a prestito ponte per Kiev, più tempo per uso degli asset

AA

BRUXELLES, 19 DIC - Dopo quattro ore di dibattito, a quanto si apprende, i leader europei si starebbero orientando per erogare un prestito ponte all'Ucraina visto che, per definire l'uso degli asset russi, serve maggior tempo, Si tratterebbe, si apprende ancora, di un prestito congiunto per soddisfare le esigenze finanziarie immediate dell'Ucraina. Per erogarlo serve l'unanimità dei 27, quorum che al momento sembra percorribile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario