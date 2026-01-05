Giornale di Brescia
Ue, 'la transizione in Venezuela deve includere la Nobel Machado'

BRUXELLES, 05 GEN - La transizione in Venezuela deve includere il Premio Nobel per la Pace e leader dell'opposizione, Maria Corinna Machado. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. "I prossimi passi prevedono un dialogo in vista di una transizione democratica, che deve includere Edmundo Gonzalez" Urrutia "e María Corinna Machado", ha affermato. La portavoce rispondeva in particolare a una domanda su chi sarà il riferimento per l'Ue in Venezuela: "Vorrei menzionare l'opposizione, in particolare Edmundo González" Urrutia "e Maria Corina Machado, che hanno lottato instancabilmente per la democrazia e i diritti umani in Venezuela e hanno anche guidato il popolo venezuelano nel 2024 a esercitare pacificamente il proprio diritto di voto", ha affermato Hipper. "Abbiamo milioni di venezuelani che hanno votato per il cambiamento e hanno sostenuto Edmundo Gonzalez con una maggioranza significativa".

BRUXELLES

