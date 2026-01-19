Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue, 'la priorità è evitare i dazi, colpirebbero cittadini e imprese'

AA

BRUXELLES, 19 GEN - "Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione, impegnarsi con gli Usa, ed evitare i dazi, perché danneggerebbero le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. "Se i dazi saranno applicati l'Ue ha strumenti a sua disposizione per rispondere", ha aggiunto precisando che in certe situazioni "la leadership si esprime con la responsabilità".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario