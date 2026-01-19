Ue, 'la priorità è evitare i dazi, colpirebbero cittadini e imprese'

BRUXELLES, 19 GEN - "Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione, impegnarsi con gli Usa, ed evitare i dazi, perché danneggerebbero le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. "Se i dazi saranno applicati l'Ue ha strumenti a sua disposizione per rispondere", ha aggiunto precisando che in certe situazioni "la leadership si esprime con la responsabilità".