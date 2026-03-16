Ue, 'la crisi energetica può aggravarsi, pronti a misure a breve termine'

BRUXELLES, 16 MAR - "Siamo consapevoli che non dobbiamo solo monitorare la situazione ma anche prepararci perché la situazione può aggravarsi ulteriormente. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri". Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio Ue Energia, interpellato sull'impatto energetico della guerra in Medio Oriente. L'Ue non dipende "così tanto dall'approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall'area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi", ha sottolineato.