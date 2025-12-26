Ue, 'in contatto con Kiev, da Mosca nessun segnale di pace'

BRUXELLES, 26 DIC - "Mentre i colloqui a Miami procedono, non ci sono indicazioni che la Russia sia interessata alla pace o a un cessate il fuoco. L'approccio dell'Europa rimane duplice: continuare a sostenere l'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia affinché sieda seriamente al tavolo dei negoziati". Lo afferma la portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà, riferendo di "contatti costanti con i partner ucraini per giungere a una fine giusta, duratura e globale della guerra russa". La portavoce ricorda la telefonata del 23 dicembre tra Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, sottolineando che Bruxelles accoglie con favore l'iniziativa di Trump per la pace. "Tuttavia, affinché qualsiasi piano di pace abbia successo, il sostegno dell'Europa sarà essenziale", evidenzia.