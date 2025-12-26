Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue, 'in contatto con Kiev, da Mosca nessun segnale di pace'

AA

BRUXELLES, 26 DIC - "Mentre i colloqui a Miami procedono, non ci sono indicazioni che la Russia sia interessata alla pace o a un cessate il fuoco. L'approccio dell'Europa rimane duplice: continuare a sostenere l'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia affinché sieda seriamente al tavolo dei negoziati". Lo afferma la portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà, riferendo di "contatti costanti con i partner ucraini per giungere a una fine giusta, duratura e globale della guerra russa". La portavoce ricorda la telefonata del 23 dicembre tra Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, sottolineando che Bruxelles accoglie con favore l'iniziativa di Trump per la pace. "Tuttavia, affinché qualsiasi piano di pace abbia successo, il sostegno dell'Europa sarà essenziale", evidenzia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario