Ue, 'fornitura energetica resta stabile, nessuna emergenza'

BRUXELLES, 09 MAR - "Al momento non c'è un'emergenza petrolio in Europa, non c'è pericolo sulle riserve, siamo più preoccupati dai prezzi che dalle forniture". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. "La situazione dei flussi energetici in Europa resta stabile, non abbiamo preoccupazioni sulla fornitura del gas, abbiamo una buona diversificazione di fornitori, un mix di gasdotti e consegne di GNL", ha aggiunto.