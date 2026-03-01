Ue, 'evitare escalation che minacci l'Europa, esiti imprevedibili'

BRUXELLES, 01 MAR - "Gli eventi che si stanno verificando in Iran non devono portare a un'escalation che potrebbe minacciare il Medio Oriente, l'Europa e oltre, con conseguenze imprevedibili, anche in ambito economico. È necessario evitare l'interruzione di vie navigabili fondamentali, come lo Stretto di Hormuz. L'Ue ribadisce la sua solidarietà al popolo iraniano e sostiene con forza le sue aspirazioni fondamentali a un futuro in cui i diritti umani universali e le libertà fondamentali siano pienamente rispettati". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas a nome dei 27 Paesi Ue.