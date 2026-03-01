Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue, 'evitare escalation che minacci l'Europa, esiti imprevedibili'

AA

BRUXELLES, 01 MAR - "Gli eventi che si stanno verificando in Iran non devono portare a un'escalation che potrebbe minacciare il Medio Oriente, l'Europa e oltre, con conseguenze imprevedibili, anche in ambito economico. È necessario evitare l'interruzione di vie navigabili fondamentali, come lo Stretto di Hormuz. L'Ue ribadisce la sua solidarietà al popolo iraniano e sostiene con forza le sue aspirazioni fondamentali a un futuro in cui i diritti umani universali e le libertà fondamentali siano pienamente rispettati". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas a nome dei 27 Paesi Ue.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario