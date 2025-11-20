Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue e Vietnam celebrano 35 anni di relazioni diplomatiche

AA

HANOI, 20 NOV - Il 2025 segna il 35° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e il Vietnam. Iniziata nel 1990 con un programma umanitario congiunto a sostegno del reinsediamento di oltre 100.000 "boat people" vietnamiti, la relazione si è evoluta in uno dei partenariati più dinamici e ad ampio raggio dell'Ue in Asia. Tra i risultati più significativi dell'ultimo decennio c'è l'Accordo di libero scambio UE-Vietnam, entrato in vigore nel 2020, che ha contribuito ad aumentare gli scambi bilaterali di circa il 40% portando gli investimenti in Vietnam a oltre 30 miliardi di euro. Nell'ambito della strategia europea Global Gateway, gli interventi finanziati sostengono il Vietnam nel suo percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, per una crescita verde sostenibile. Nel complesso, l'Ue continua a implementare una cooperazione globale di oltre 300 milioni di euro in sovvenzioni per il sostegno ai progetti in corso e ulteriori 160 milioni di euro in sovvenzioni in fase di preparazione fino al 2027. Attualmente, l'Ue eroga finanziamenti per progetti per un importo totale di 34 milioni di euro a diversi attori non statali, con ulteriori oltre 20 milioni di euro disponibili per nuove iniziative fino al 2027, che riguardano, tra gli altri settori, l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile della catena del valore, le iniziative verdi guidate dalle donne e il rafforzamento dell'accesso alla giustizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
HANOI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario