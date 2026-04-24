Ue e Usa firmano intesa sui minerali critici, 'più resilienza'

BRUXELLES, 24 APR - Unione Europea e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche. A Washington il commissario Ue al Commercio Maros Šefčovič e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno firmato un protocollo d'intesa per un partenariato sulle catene di approvvigionamento di minerali critici, per renderle "sicure e sostenibili". In parallelo è stato presentato un piano d'azione con misure per "rafforzare la resilienza", annuncia una nota di Bruxelles, tra cui strumenti commerciali, standard comuni e incentivi a investimenti, aprendo anche a una possibile iniziativa plurilaterale con partner globali.