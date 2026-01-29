Ue, 'dai ministri via libera a designare i pasdaran come terroristi
BRUXELLES, 29 GEN - "I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. "La repressione non può restare senza risposta - sottolinea -. Ogni regime che uccide migliaia di suoi concittadini sta lavorando per la propria rovina".
