Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ue, 'chiediamo a Israele di cessare la sua operazione in Libano'

AA

BRUXELLES, 08 APR - "La nostra posizione è stata chiara fin dall'inizio e non la cambieremo: chiediamo a Israele di cessare la sua operazione in Libano, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. L'Ue, ha aggiunto, inoltre "sostiene pienamente l'Unifil nell'adempimento del suo mandato e che qualsiasi attacco contro l'Unifil è inaccettabile e deve cessare immediatamente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario