Ue, 'aerei, pharma ed energia esenti dai nuovi dazi Usa'

BRUXELLES, 25 FEB - "Alcune categorie di prodotti, come aeromobili e componenti di aeromobili, prodotti farmaceutici e prodotti energetici, rimangono esenti" dai dazi Usa del 10% scattati ieri in aggiunta alle tariffe già applicate. Lo fa sapere il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill. Bruxelles precisa inoltre che, "su settori come acciaio, automobili, camion e legname", "non è previsto alcun cumulo" con i dazi introdotti dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale (sulla base della Sezione 232): per questi prodotti dunque il nuovo 10% non si sommerà alle tariffe già esistenti.