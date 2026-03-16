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Uds, 'albero caduto su una scuola a Roma ma gli studenti fatti entrare'

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ROMA, 16 MAR - "Questa notte un albero, situato all'interno del cortile della scuola, è crollato sulla sede di via Spegazzini del Liceo Orazio di Roma: nella caduta ha infranto una finestra ed è penetrato all'interno di un'aula. Nonostante la gravità dell'accaduto, questa mattina studentesse e studenti sono stati fatti entrare regolarmente per svolgere le lezioni, mentre i vigili del fuoco effettuavano il sopralluogo all'interno dell'istituto. Durante le verifiche sono state inoltre rilevate diverse irregolarità nella struttura scolastica". Lo denuncia l'Unione degli studenti. "Non è accettabile - dichiara David Colautti, coordinatore dell'Unione degli studenti Roma - che studenti e studentesse entrino in una scuola mentre sono ancora in corso verifiche di sicurezza dopo il crollo di un albero dentro un'aula. Questa situazione dimostra quanto l'edilizia scolastica sia stata abbandonata dalle istituzioni. Parliamo di un problema strutturale: a Roma troppe scuole sono ormai insicure e prive degli spazi necessari. Il diritto allo studio non può essere garantito se chi studia non è al sicuro".

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