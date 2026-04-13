Udienza preliminare Elkann, subito rinviata a giugno

TORINO, 13 APR - Si è aperta oggi a Palazzo di giustizia di Torino l'udienza preliminare che riguarda John Elkann e il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta sulla residenza in Italia di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Il procedimento è quello scaturito dalla cosiddetta "imputazione coatta" disposta lo scorso dicembre da un giudice che aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione della procura. La causa è stata subito aggiornata al 22 giugno per permettere la riunione con altri due fascicoli ancora aperti, uno dei quali, secondo quanto si apprende, è quello che riguarda il notaio Remo Morone.