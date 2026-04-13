Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Udienza preliminare Elkann, subito rinviata a giugno

AA

TORINO, 13 APR - Si è aperta oggi a Palazzo di giustizia di Torino l'udienza preliminare che riguarda John Elkann e il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta sulla residenza in Italia di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Il procedimento è quello scaturito dalla cosiddetta "imputazione coatta" disposta lo scorso dicembre da un giudice che aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione della procura. La causa è stata subito aggiornata al 22 giugno per permettere la riunione con altri due fascicoli ancora aperti, uno dei quali, secondo quanto si apprende, è quello che riguarda il notaio Remo Morone.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario