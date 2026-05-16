Udienza del tribunale di Sorveglianza su Minetti, rinvio al 12 giugno

MILANO, 16 MAG - Se ne parlerà fra un mese: è stata rinviata al 12 giugno l'udienza del tribunale di Sorveglianza di Milano su Nicole Minetti. L'ex consigliera regionale lombarda del Pdl aveva infatti chiesto (prima della richiesta di grazia) di poter accedere alla misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali per la sua condanna a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato per i rimborsi di quando al Pirellone. L'udienza era stata fissata per il 3 dicembre e poi rinviata. Nel frattempo, il 18 febbraio è arrivato il provvedimento di grazia firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui sono seguiti i dubbi sollevati da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, e la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Quirinale che sono in corso. Quindi l'udienza che era fissata per lo scorso 14 maggio e avrebbe, a questo punto, dovuto prendere atto del provvedimento di clemenza è stata nuovamente rimandata al 12 giugno su richiesta della Procura generale che sta facendo gli ulteriori accertamenti. Quindi se da un lato la Procura generale non ritiene necessario sentire la massaggiatrice uruguaiana che ha lavorato nel ranch 'Gin Tonic' di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani e, intervistata, ha detto che I'ex consigliera regionale non ha cambiato vita, dall'altro non ha concluso le verifiche.