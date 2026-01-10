Ucraina: Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Usa

ROMA, 10 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti che dovrebbe aiutare l'Ucraina a riprendersi dalla guerra, secondo quanto riporta Bloomberg. L'accordo prevederebbe zero dazi doganali sul commercio con gli Stati Uniti e si applicherebbe ad alcune aree industriali dell'Ucraina, il che garantirebbe al Paese "vantaggi molto importanti" rispetto agli Stati vicini e potenzialmente attirerebbe investimenti e imprese, ha dichiarato Zelensky a Bloomberg. Il presidente ucraino ha affermato che dovrà discutere i dettagli della proposta direttamente con Trump. Secondo Zelensky l'accordo costituirebbe anche una ulteriore garanzia per la sicurezza economica del Paese.