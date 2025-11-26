Ucraina, Tajani, parole Salvini? Ue fa bene a mettersi in mezzo
ROMA, 26 NOV - "L'Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l'Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando Montecitorio a chi gli chiede della posizione di Matteo Salvini sull'Europa che "non si deve mettere in mezzo" nella trattativa per la pace in Ucraina.
