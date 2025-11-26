Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucraina, Tajani, parole Salvini? Ue fa bene a mettersi in mezzo

AA

ROMA, 26 NOV - "L'Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l'Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando Montecitorio a chi gli chiede della posizione di Matteo Salvini sull'Europa che "non si deve mettere in mezzo" nella trattativa per la pace in Ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario