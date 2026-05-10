Ucraina:Sensi,non è novità che menzogne Putin trovino orecchie benevole nella Lega

ROMA, 10 MAG - 'Che le menzogne di Putin possano trovare orecchie benevole nella Lega e non solo non è purtroppo una novità. L'apertura del Cremlino la conosciamo da anni e anni, ed è fatta di bombardamenti, droni, carri armati, sangue e morte. Le condizioni per una tregua e per la pace sono in capo alla Ucraina che non si è mai arresa e ha piegato la tracotanza di Putin, con una resistenza eroica. Gli entusiasmi degli amici del Cremlino e le loro chiacchiere stanno, purtroppo, a zero. Ci sono i fatti. Il resto è vergogna'. Lo afferma il senatore dem Filippo Sensi in una nota.