Ucraina: Salvini, in settimana vedrò Vannacci

MILANO, 16 GEN - "La Lega ieri ha votato a favore, solo due hanno votato contro. Con tutto quello che accade nel mondo non ha tempo per polemiche inesistenti. E conto che non ci sia più bisogno di mandare armi in Ucraina perché finirà la guerra in Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano. "Diciamo che coi fronti aperti fra Venezuela, Iran, Medio Oriente, Groenlandia, e temo fra non molto Taiwan, diciamo che conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto fra Russia e Ucraina. Quindi non ci sarà più bisogno di altri decreti Ucraina semmai bisognerà ricostruire su quello come ministro delle infrastrutture sono pronto". Sul voto contrario di due deputati leghisti e le critiche di Vannacci, Salvini è stato lapidario. "Lo vedrò in settimana".