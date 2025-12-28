Giornale di Brescia
Ucraina: Meloni, ora serve coesione e massima convergenza tra partner

ROMA, 28 DIC - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera, insieme ad altri Leader europei, una conversazione telefonica con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky, al termine del loro incontro in Florida. La telefonata ha permesso di fare un punto di situazione sul processo di pace per l'Ucraina e sui prossimi passi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Il Presidente Trump e il Presidente Zelensky hanno illustrato i risultati raggiunti nel negoziato in corso, con particolare riferimento al tema delle garanzie di sicurezza, e indicato le questioni ancora aperte. Il Presidente Meloni ha nuovamente ricordato l'importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti. È stata inoltre ribadita l'esigenza di mantenere la massima convergenza sui temi che toccano gli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. Si è infine convenuto che spetti alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità.

