Ucraina: Media, 'Bombe su Zaporizhia, 13 feriti tra cui due bambini'

ROMA, 12 MAR - La Russia ha attaccato la città meridionale di Zaporizhia e la regione circostante, con bombe aeree guidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini. Lo hanno riferito le autorità locali ucraina, citate da The Kyiv Independent. Gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni e infrastrutture critiche, ha affermato la Procura regionale. Negli attacchi sono state danneggiate anche alcune auto. Tredici persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Tra i feriti ci sono due bambini, uno di 11 anni e una di 12 anni.

