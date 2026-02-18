Ucraina, facevano espatriare coscritti usando passaporti di anziani

ROMA, 18 FEB - Gli agenti delle forze dell'ordine ucraine hanno scoperto un piano per far passare clandestinamente militari di leva utilizzando passaporti altrui attraverso uno dei posti di blocco nella regione di Leopoli. Come riporta Ukrinform, la notizia è stata resa nota dalla Procura generale. Secondo l'indagine, il piano era stato organizzato da un ispettore doganale e ha coinvolto un autista che aveva motivi legali per viaggiare all'estero, nonché un ispettore della guardia di frontiera che ha garantito il passaggio senza ostacoli del controllo. La guardia di frontiera ha poi iniziato a collaborare con le indagini e ha contribuito a documentare il crimine. Secondo il dipartimento, gli uomini che non avevano motivi legali per andarsene venivano trasportati oltre confine utilizzando i passaporti di altre persone, in età pensionabile. In particolare, tra i documenti utilizzati c'erano i passaporti del padre defunto del doganiere, 70 anni, e di un parente 77enne dell'autista. Gli uomini avevano già utilizzato i propri documenti originali in Paesi stranieri. Il costo di una simile partenza era di 15.000 dollari a persona. È stato inoltre accertato che i partecipanti al piano avevano introdotto illegalmente almeno tre persone, tra cui un militare che aveva lasciato volontariamente l'unità. Dall'inizio dell'anno sono stati segnalati 34 individui sospettati di favoreggiamento, organizzazione e trasporto illegale di coscritti attraverso il confine di Stato ucraino in 16 procedimenti penali. Rispetto all'anno scorso il numero di tentativi di attraversare illegalmente il confine di Stato dell'Ucraina si è dimezzato, sebbene le guardie di frontiera arrestino ogni giorno decine di trasgressori.