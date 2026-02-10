Ucraina: Droni russi su Zaporizhzhia, quattro feriti, anche un bambino

ROMA, 10 FEB - Le forze russe hanno attaccato la città di Vilniansk, nella regione di Zaporizhzhia, con droni, ferendo quattro persone. Secondo Ukrinform, la notizia è stata riportata su Telegram dal capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. "I russi hanno attaccato Vilniansk con droni. Case private e annessi sono stati danneggiati. Due donne, un uomo e un bambino di meno di due anni sono rimasti feriti", ha dichiarato. Tutti i feriti stanno attualmente ricevendo assistenza medica.