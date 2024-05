Ucraina: colloquio Yermak-Zuppi per la liberazione dei medici

CITTÀ DEL VATICANO, 01 MAG - Dopo l'appello di mons. Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, a tradurre in "azioni" l'invito del Papa a liberare i prigionieri, "tutti per tutti", c'è stato un colloquio telefonico tra il Capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Andriy Yermak, e il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina. "Il tema del colloquio è stato la liberazione dalle prigioni russe dei nostri medici militari", riferisce l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Il colloquio si è tenuto ieri sera.