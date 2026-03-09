Ucei, 'gli ebrei in Italia non vivono bene, scortati dall'asilo'

ROMA, 09 MAR - "In Italia noi come ebrei non viviamo bene. O meglio, viviamo bene grazie alle forze dell'ordine. Le scuole sono piantonate con grate alle finestre, gli studenti se devono uscire devono farlo scortati e così dall'asilo alle università hanno grossi problemi anche nella propria manifestazione dell'ebraismo. Per non parlare dei rappresentanti" delle comunità, "che devono andare in giro scortati. Non é una situazione tranquilla". Lo ha detto la nuova presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Livia Ottolenghi in una conferenza stampa a Roma.