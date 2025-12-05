Ucei 'boicottare iter in Parlamento è servire l'odio antisemita'

ROMA, 05 DIC - "Il nostro auspicio è che si giunga a definire un unico testo di legge ben ragionato e in tempi rapidissimi in vista del 27 gennaio, anche assieme alle proposte che provengono dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Pasquale Angelosanto. Boicottare il percorso parlamentare per una lettura selettiva e distorta della stessa definizione Ihra equivale ad eludere il problema e strumentalizzarlo per una dialettica puramente politica, o peggio ancora a porsi proprio al servizio di chi continua a favorire odio antisemita". Lo dice all'ANSA, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, in merito alle polemiche dopo la presentazione del disegno di legge dell'esponente Pd Delrio.