Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucei 'boicottare iter in Parlamento è servire l'odio antisemita'

AA

ROMA, 05 DIC - "Il nostro auspicio è che si giunga a definire un unico testo di legge ben ragionato e in tempi rapidissimi in vista del 27 gennaio, anche assieme alle proposte che provengono dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Pasquale Angelosanto. Boicottare il percorso parlamentare per una lettura selettiva e distorta della stessa definizione Ihra equivale ad eludere il problema e strumentalizzarlo per una dialettica puramente politica, o peggio ancora a porsi proprio al servizio di chi continua a favorire odio antisemita". Lo dice all'ANSA, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, in merito alle polemiche dopo la presentazione del disegno di legge dell'esponente Pd Delrio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario