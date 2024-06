Ucciso un giovane a Messina, cadavere trovato in strada

Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Messina, 4 maggio 2021: La Polizia di Messina sta eseguendo decine di misure cautelari nei confronti degli appartenenti a due organizzazioni criminali di trafficanti di droga attive nel rione di Giostra, in passato teatro di una guerra tra i clan degli Arrigo e dei Bonanno per il controllo del territorio e del mercato degli stupefacenti. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile diretta da Antonio Sfameni e coordinate dalla Dda guidata da Maurizio De Lucia, hanno consentito di far luce anche su una serie di tentati omicidi avvenuti proprio per contrasti nel mondo del traffico e dello spaccio di droga. Nel blitz sono stati impegnati 350 uomini di Polizia. ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY NO SALES