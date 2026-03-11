Ucciso per delle cuffiette, perizia psichiatrica su Daniele Rezza

MILANO, 11 MAR - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha deciso di riaprire il processo disponendo una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti di Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. In primo grado il giovane è stato condannato a 27 anni. La sostituta pg Olimpia Bossi e l'avvocata Roberta Minotti, legale delle parti civili, ossia i familiari della vittima, si erano opposte all'istanza difensiva basata sulla tesi di un "mancato controllo" da parte dell'imputato "degli impulsi, che portò ad una reazione sproporzionata". I giudici con la loro ordinanza, in sostanza, hanno spiegato che un accertamento psichiatrico potrà chiarire gli eventuali dubbi sulla presenza o meno di un disturbo mentale che possa aver influito sulla condotta. Nella prossima udienza del 18 marzo la Corte (giudici Ivana Caputo e Franca Anelli) assegneranno il quesito e il termine per la perizia all'esperto che sarà nominato nei prossimi giorni. Anche le altre parti, ovvero pg, difesa e parti civili, potranno nominare i propri consulenti per seguire gli accertementi.