Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucciso per delle cuffiette, perizia psichiatrica su Daniele Rezza

AA

MILANO, 11 MAR - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha deciso di riaprire il processo disponendo una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti di Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. In primo grado il giovane è stato condannato a 27 anni. La sostituta pg Olimpia Bossi e l'avvocata Roberta Minotti, legale delle parti civili, ossia i familiari della vittima, si erano opposte all'istanza difensiva basata sulla tesi di un "mancato controllo" da parte dell'imputato "degli impulsi, che portò ad una reazione sproporzionata". I giudici con la loro ordinanza, in sostanza, hanno spiegato che un accertamento psichiatrico potrà chiarire gli eventuali dubbi sulla presenza o meno di un disturbo mentale che possa aver influito sulla condotta. Nella prossima udienza del 18 marzo la Corte (giudici Ivana Caputo e Franca Anelli) assegneranno il quesito e il termine per la perizia all'esperto che sarà nominato nei prossimi giorni. Anche le altre parti, ovvero pg, difesa e parti civili, potranno nominare i propri consulenti per seguire gli accertementi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario